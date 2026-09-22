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Царьград

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В Забайкалье цены на огурцы рухнули на 21,6% за месяц

В Забайкалье цены на огурцы рухнули на 21,6% за месяц

В Забайкальском крае в августе 2026 года потребительские цены снизились на 0,4% по сравнению с июлем, при этом с начала года инфляция составила 3,2%.

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