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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 29 февраля

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 29 февраля

Проблем со спросом на российский газ у страны нет, , сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, государства ФСЭГ (Форум стран – экспортеров газа), на которые приходится свыше 70% мировых запасов газа, не планируют использовать их в качестве политической силы.

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