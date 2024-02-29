Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 29 февраля

Проблем со спросом на российский газ у страны нет, , сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, государства ФСЭГ (Форум стран – экспортеров газа), на которые приходится свыше 70% мировых запасов газа, не планируют использовать их в качестве политической силы.