Актуальный тренд на лето-2025: бохо

Немного этники, немного ковбойских мотивов, эстетики хиппи и французского шика. Разберемся, из чего состоит сложный и многогранный стиль бохо, почему он так популярен в наступившем сезоне и как адаптировать его под свой вкус и гардероб.
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