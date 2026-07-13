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Кроуфорд заменит Алонсо в 1-й практике перед Гран-при Бельгии

Резервный пилот « Астон Мартин » Джек Кроуфорд выступит в первой практике перед Гран-при Бельгии вместо Фернандо Алонсо .

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