Серхио Перес: Моя цель на сезон-2024 – стать чемпионом мира Формулы 1

Серхио Перес: Моя цель на сезон-2024 – стать чемпионом мира Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес завершил два первых этапа сезона-2024 на втором месте, оба раза уступив партнеру по команде Максу Ферстаппену.