Юрий Каминский: «Мотивация для Латыпова – Олимпиада-2026. Должна быть цель, а надежда умирает последней»

– Какую мотивацию вы сейчас создаете тому же Латыпову? – 2026 год. Олимпийские игры в Милане. – А сами, положа руку на сердце, верите в реальность выступления российских атлетов на этих Играх? – Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать.
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