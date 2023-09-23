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Юрий Каминский: «Мотивация для Латыпова – Олимпиада-2026. Должна быть цель, а надежда умирает последней»

– Какую мотивацию вы сейчас создаете тому же Латыпову? – 2026 год. Олимпийские игры в Милане. – А сами, положа руку на сердце, верите в реальность выступления российских атлетов на этих Играх? – Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать.

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