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Царьград

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МЧС России зарегистрировало три сейсмособытия на Камчатке

МЧС России зарегистрировало три сейсмособытия на Камчатке

МЧС России зафиксировало три неощущаемых сейсмособытия на Камчатке за последние сутки. Геофизическая служба РАН подтвердила отсутствие угрозы цунами.

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