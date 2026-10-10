МЧС России зарегистрировало три сейсмособытия на Камчатке

МЧС России зафиксировало три неощущаемых сейсмособытия на Камчатке за последние сутки. Геофизическая служба РАН подтвердила отсутствие угрозы цунами.
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