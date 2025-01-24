МФО выставили на продажу рекорд по объему долгов в 2024

Выставленные на продажу просроченные долги микрофинансовых организаций (МФО) и объем закрытых сделок по их покупке со стороны коллекторов в 2024 году стали рекордными за последние три года — МФО предложили 125 млрд рублей, а взыскатели купили 89 млрд рублей, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, с которыми ознакомились «Ведомости».
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