🚍С начала года Севастополь получил 12 новых автобусов Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что в регионах Южного федерального округа высокая плотность населения, активный туристический поток и растущие города.
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