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Какое позорище... Сотрудники посольства США украли у москвича рюкзак

Какое позорище... Сотрудники посольства США украли у москвича рюкзак

Ночью в московском заведении гуляли трое американцев, обладающих дипломатическим иммунитетом. Вовсю жрали спиртное.

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2010
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Вадим
Нация избранных.Они - не уголовники,они - честные щипачи.
Семенков Александр
Всю эту пиндосрань надо ПОСАДИТЬ. А для этого надо просто возбудить дело и арестовать эту троицу. Так, как они делают с гражданами России за рубежом. И не хрен бояться. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ, - ЭТО УЖЕ ТОЧНО!!!
Леший Дремучий
Пиндосы как были изначально, так и остались скопищем мелких трусливых жуликов и скользких барыг. И никакой бравурно-помпезный фальшивый голливуд этих дешевок не отмоет.
Максим Пипотя
Ну пьяный иностранец, точно такой же как пьяный русский....в определенной стадии ни хрена не соображает...)))
Владимир Колесников
По себе других не судят. ))
Максим Пипотя
Так это не по себе...это по собутыльникам....)
Владимир Колесников
А что, вы у собутыльников генеалогическое древо исследуете? Ну и увлечения у вас. ))
Максим Пипотя
Генеалогическое древо я у себя в роду могу изучать....но с деревом или без него....ты же можешь разобраться с кем ты употребляешь горячительные напитки...)...с немцем, с голландцем, с поляком, с русским, с болгарином или с турком... )))
Владимир Кузин
А вдруг в рюкзаке важные документы по супероружию.
Елена Верия (Безденежных)
Фууууу! Позорище....
penoplast05
их нужно пожалеть? ну не нужно так низко падать, ну подумаешь Россия в гипер оружии обогнала, ну подумаешь талибы нагоняй дали и выгнали с территории, как нагадивших щкольников, так что теперь опуститься до воровства сотрудниками посольства, не нужно так переживать, будет еще и на вашей улице праздник
Владимир Домнин
"у следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства Соединённых Штатов с похищенным рюкзаком. Министерство иностранных дел РФ направило в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с сотрудников, подозреваемых в уголовном преступлении". Что же за рюкзак такой, что его тащили 3 человека?
Владимир Колесников
Понятно, что тащил один. Остальные соучастники.
Владимир Домнин
Я правильно понимаю, что Вы соучастник преступлений ЕР, раз голосовали за них? ЗЫ. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но по непонятной причине запутинцы легко уходят от неё, хотя, судя по Вашему комменту, УК РФ не знаете.
Бегемот Кот
Вениамин Солнцев
Какие они "дипоматы"? Морпехи охраны посольства. На каком основнии амеры им выдали дипл. паспорта???
Анатолий Селиванов
да эти "дипломаты" сотрудники разведки и получили от своего агента секретную информацию - вот и весь их цирк, а наши наверное прошляпили и не взяли с поличным - к большому сожалению............
Антон Беляев
Это гомомодрилолгбтблм пиз...ц..... обосралися ).
Елена Матвеева
Амеры не только тупые, но ещё и ворюги. А если точнее - тупые ворюги. Даже в таком простецком деле наследили... 😆
Котищев
Да рюкзак чужой "подрезать" святое дело! Вон один ихний дурак из посольства, так вообще старый фонарь с неработающей стрелки спиздел! Одно слово ДИПЛОМАТЫ!

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