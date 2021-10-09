Какое позорище... Сотрудники посольства США украли у москвича рюкзак

Темы дняПолитикаКакое позорище... Сотрудники посольства США украли у москвича рюкзакНочью в московском заведении гуляли трое американцев, обладающих дипломатическим иммунитетом. Вовсю жрали спиртное.Вернуться к статье2010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВадимНация избранных.Они - не уголовники,они - честные щипачи.Семенков АлександрВсю эту пиндосрань надо ПОСАДИТЬ. А для этого надо просто возбудить дело и арестовать эту троицу. Так, как они делают с гражданами России за рубежом. И не хрен бояться. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ, - ЭТО УЖЕ ТОЧНО!!!Леший ДремучийПиндосы как были изначально, так и остались скопищем мелких трусливых жуликов и скользких барыг. И никакой бравурно-помпезный фальшивый голливуд этих дешевок не отмоет.Максим ПипотяНу пьяный иностранец, точно такой же как пьяный русский....в определенной стадии ни хрена не соображает...)))Владимир КолесниковПо себе других не судят. ))Максим ПипотяТак это не по себе...это по собутыльникам....)Владимир КолесниковА что, вы у собутыльников генеалогическое древо исследуете? Ну и увлечения у вас. ))Максим ПипотяГенеалогическое древо я у себя в роду могу изучать....но с деревом или без него....ты же можешь разобраться с кем ты употребляешь горячительные напитки...)...с немцем, с голландцем, с поляком, с русским, с болгарином или с турком... )))Владимир КузинА вдруг в рюкзаке важные документы по супероружию.Елена Верия (Безденежных)Фууууу! Позорище....Ppenoplast05их нужно пожалеть? ну не нужно так низко падать, ну подумаешь Россия в гипер оружии обогнала, ну подумаешь талибы нагоняй дали и выгнали с территории, как нагадивших щкольников, так что теперь опуститься до воровства сотрудниками посольства, не нужно так переживать, будет еще и на вашей улице праздникВладимир Домнин"у следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства Соединённых Штатов с похищенным рюкзаком. Министерство иностранных дел РФ направило в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с сотрудников, подозреваемых в уголовном преступлении". Что же за рюкзак такой, что его тащили 3 человека?Владимир КолесниковПонятно, что тащил один. Остальные соучастники.Владимир ДомнинЯ правильно понимаю, что Вы соучастник преступлений ЕР, раз голосовали за них? ЗЫ. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но по непонятной причине запутинцы легко уходят от неё, хотя, судя по Вашему комменту, УК РФ не знаете.Бегемот КотВСВениамин СолнцевКакие они "дипоматы"? Морпехи охраны посольства. На каком основнии амеры им выдали дипл. паспорта???Анатолий Селивановда эти "дипломаты" сотрудники разведки и получили от своего агента секретную информацию - вот и весь их цирк, а наши наверное прошляпили и не взяли с поличным - к большому сожалению............АБАнтон БеляевЭто гомомодрилолгбтблм пиз...ц..... обосралися ).Елена МатвееваАмеры не только тупые, но ещё и ворюги. А если точнее - тупые ворюги. Даже в таком простецком деле наследили... 😆КотищевДа рюкзак чужой "подрезать" святое дело! Вон один ихний дурак из посольства, так вообще старый фонарь с неработающей стрелки спиздел! Одно слово ДИПЛОМАТЫ!Комментировать
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