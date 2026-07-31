Россиянам раскрыли причины отказа одному виду арендаторов

Арендаторам с питомцами зачастую отказывают в съеме квартиры. Чего боятся в таком случае квартировладельцы, в ходе совместного опроса выяснили аналитики сервиса «Циан» и дистрибьютора товаров для животных «Валта».
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