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Татар-информ

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Режим ракетной опасности ввели в Татарстане

Режим ракетной опасности ввели в Татарстане

Режим ракетной опасности введен в Татарстане. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! На территории Республики Татарстан ВВЕДЁН режим «Ракетная опасность».

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