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«Селтикс» подпишут Малика Фиттса и Келана Мартина

«Бостон» планирует подписать 10-дневные контракты с форвардами Маликом Фиттсом (24 года, 203 см) и Келаном Мартином (26, 196), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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