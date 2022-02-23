«Селтикс» подпишут Малика Фиттса и Келана Мартина

«Бостон» планирует подписать 10-дневные контракты с форвардами Маликом Фиттсом (24 года, 203 см) и Келаном Мартином (26, 196), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Популярные статьи
- Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола «Аяксу» за «Бенфику» в ЛЧ
- Роднина, Журова, Шипулин попали в санкционный список ЕС за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР, Третьяк не голосовал и избежал санкций
- Войцех Ковалевски: «Польша сможет обыграть Россию в Москве. Жаль, не на заполненных «Лужниках»
Свежие комментарии