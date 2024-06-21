Мигранты захватили отделение общества слепых и построили в подвале целый город кишащий преступными элементами

ПС

Патриот Сусанин

Колокольцев, ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЭТОЙ ПРЕСТУПНОЙ АНТИНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ!!! Система ПОДРЯДИЛА ЕГО на КРАСИВЫЕ и НЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ докладики для успокоения НАРОДА!!! Он с этой функцией ОЧЕНЬ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ под одобрение матвинок, володиных и ПОДОБНЫХ!!! А за этот ДОГОВОРНЯК народ платит СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, КРОВЬЮ, ЗДОРОВЬЕМ, СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, жизнями и здоровьем своих детей и их ДЕБИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ!!!😱😱😱💯💯💯