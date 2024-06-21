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Мигранты захватили отделение общества слепых и построили в подвале целый город кишащий преступными элементами

Мигранты захватили отделение общества слепых и построили в подвале целый город кишащий преступными элементами

Интересная жизнь с Vera Star Всероссийское общество слепых и малоприметный подвал многоквартирного дома привлекли внимание силовиков и общественников.

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Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Колокольцев, ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЭТОЙ ПРЕСТУПНОЙ АНТИНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ!!! Система ПОДРЯДИЛА ЕГО на КРАСИВЫЕ и НЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ докладики для успокоения НАРОДА!!! Он с этой функцией ОЧЕНЬ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ под одобрение матвинок, володиных и ПОДОБНЫХ!!! А за этот ДОГОВОРНЯК народ платит СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, КРОВЬЮ, ЗДОРОВЬЕМ, СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, жизнями и здоровьем своих детей и их ДЕБИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ!!!😱😱😱💯💯💯
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21 мин.
Александр Зиборов
Полная оккупация России! Повсюду хозяевами являются гости с юга...
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3 мин.
В
Валентина
Совершенно верно! Колокольцев, как барин, по-хамски отвечал на неудобные вопросы депутатов Госдумы и Мосгордумы. У него двойные стандарты по отношению к своим и  &quot;чужим&quot;.  Надо спрашивать строго с таких лжепатриотов, таких, как  Колокольцев, Медведев Д и им подобных.  Ау, гарант! Почему нет контроля за такими кадрами?  Валентина.
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2 мин.

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