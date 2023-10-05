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Зендая снялась для модного бренда в образе из пластиковых бутылок

Зендая снялась для модного бренда в образе из пластиковых бутылок

Зендая снялась для модного дома Balmain, примерив подиумный образ из последней коллекции бренда. 27-летняя актриса опубликовала в инстаграме* новые фото, на которых позирует на фоне открытого окна в белом боди в горошек Balmain, украшенном цветами из переработанных пластиковых бутылок.

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