Часов Яр: Очередная ловушка для ВСУ - "клещи смерти" сжимаются

Для Киева ситуация в Часовом Яре в настоящее время напоминает ту, что была когда-то в Бахмуте (Артёмовске) и Авдеевке, - город является неприступной крепостью, призванной сдерживать российские атаки и стать плацдармом для нового наступления на восток.