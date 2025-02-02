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Часов Яр: Очередная ловушка для ВСУ - "клещи смерти" сжимаются

Часов Яр: Очередная ловушка для ВСУ - "клещи смерти" сжимаются

Для Киева ситуация в Часовом Яре в настоящее время напоминает ту, что была когда-то в Бахмуте (Артёмовске) и Авдеевке, - город является неприступной крепостью, призванной сдерживать российские атаки и стать плацдармом для нового наступления на восток.

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