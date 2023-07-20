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Менеджер Махачева: «Хабиб поддерживал идею Ислама подраться с Эдвардсом. Подготовка к Абу-Даби начнется в августе»

«У Ислама был загруженный график, он провел пять боев за 23 месяца, оставался активным, его мучали маленькие травмы и после последнего боя он взял перерыв, потому что надо было восстановиться.

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