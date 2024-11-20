Захарова назвала слова главы МИД Австрии о тысячелетнем конфликте ложью

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление Шалленберга Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала ложью слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга, заявившего, что конфликт на Украине длится тысячу лет.
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