ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

Родителю необходимо заботиться о детях и содержать их Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве.
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