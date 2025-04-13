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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

Родителю необходимо заботиться о детях и содержать их Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве.

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