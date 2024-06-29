Эксперт поставил точку в вопросе законности езды без автомобильной аптечки

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какой сегодня статус у автомобильных аптечек? И верно ли, что туда предлагают добавить одеяла?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор «За рулем»:– В актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается.