Эксперт поставил точку в вопросе законности езды без автомобильной аптечки

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какой сегодня статус у автомобильных аптечек? И верно ли, что туда предлагают добавить одеяла?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор «За рулем»:– В актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается.
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