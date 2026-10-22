© Uwe Anspach/Global Look PressУ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила Единая геофизическая служба Российской академии наук (ЕГС РАН).
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