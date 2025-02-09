Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах над 8 российскими регионами

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении в течение прошедшей ночи 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которыми ВСУ пытались атаковать объекты на территории регионов РФ.
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