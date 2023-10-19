О мерах поддержки и об обеспечении мед и фармпромышленности необходимыми компонентами

Представители профильных департаментов Минпромторга России, институтов развития, отраслевых объединений и производителей обсудили совершенствование производства компонентов для развития биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности.
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