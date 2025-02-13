Финским волонтерам приходится отправлять наемникам ВСУ даже носки, передает РИА Новости.По словам финского журналиста Кости Хейсканена, десятки финских наемников ВСУ просят отправить им гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения.
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