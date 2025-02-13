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Финские волонтеры собирают наемникам ВСУ деньги на носки

Финские волонтеры собирают наемникам ВСУ деньги на носки

Финским волонтерам приходится отправлять наемникам ВСУ даже носки, передает РИА Новости.По словам финского журналиста Кости Хейсканена, десятки финских наемников ВСУ просят отправить им гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения.

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