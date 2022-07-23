Театр абсурда

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У Европы закончилось оружие для Киева — Yeni Safak

У Европы закончилось оружие для Киева — Yeni Safak

Если до начала российской спецоперации на Украине европейские страны «похлопывая по плечу» подбадривали Киев и обещали помогать, пока Россия не сдастся, то сейчас в Европе уже заявили, что запасы оружия исчерпаны, пишет турецкая газета Yeni Safak.

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