Успеть до холодов: как в Крыму ремонтируют крыши, меняют трубы и лифты в 9 тысячах домов

Более девяти тысяч крымских многоэтажек включены в программу по капремонту. В России с начала года в лидеры по количеству отремонтированных домов попали Москва (1121), Волгоградская область (520), Самарская область (393) и Республика Крым (300).
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