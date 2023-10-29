Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира

Актеры публикуют в своих соцсетях посты в память о звезде «Друзей»Коллеги скончавшегося американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», в воскресенье, 29 октября, назвали его смерть огромной потерей для мира.
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