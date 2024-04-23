На одном из сезонных маршрутов в Челябинске сократили интервалы движения

«Садовый» автобус 38с в Челябинске будет ходить чаще. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в прошлом сезоне на автобусном маршруте «Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»» работал один автобус большого класса с интервалом движения 48 минут.