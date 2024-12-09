ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тыс. жителей 50 стран

ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров. Как сообщили представители Центра общественных связей Службы, в результате противоправной деятельности этой сети пострадали около 100 тысяч человек более чем в 50 странах мира, передает ТАСС.
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