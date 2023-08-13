Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Синнер прокомментировал розыгрыш из 46 ударов в матче с Полом

Синнер прокомментировал розыгрыш из 46 ударов в матче с Полом

«Я чувствовал усталость (смеется). Поддерживать сосредоточенность было довольно просто, потому что у него был брейк-пойнт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх