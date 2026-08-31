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Журнал «Профиль»

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Гинцбург назвал виды рака, которые могут победить в ближайшие 3–6 лет

Научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург допустил, что в течение нескольких лет медицина сможет добиться победы над определенными видами онкологических заболеваний.

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