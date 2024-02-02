Американский миллиардер решил провести «Олимпиаду на стероидах»

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.
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