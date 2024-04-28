Прелестный салат «Триумф»

Чтобы порадовать своих близких и родных людей вкусным, легким и быстрым в приготовлении салатом, необходимо подготовить такие ингредиенты:  200 грамм зеленого лука;  5 яиц;  10 помидорок черри;  300 грамм куриного филе;  100 грамм сыра Фета;  майонез;  листья салата (один средний пучок);  ….