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Путин - отдай золото, мы его заблокируем!

Путин - отдай золото, мы его заблокируем!

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФДвухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд.

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