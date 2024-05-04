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Райан Гарсия: «Я подаю в суд на WADA»

«Я подаю в суд на WADA», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия. Ранее стало известно, что Гарсия сдал положительный допинг-тест перед поединком с Дэвином Хейни.

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