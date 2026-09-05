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Тульские новости

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«Арсенал» крупно проиграл в Ульяновске со счётом 0:3

«Арсенал» крупно проиграл в Ульяновске со счётом 0:3

«Волга» из Ульяновска обыграла «Арсенал» со счётом 3:0, Александр Саплинов оформил дубль.В Ульяновске завершился матч 10-го тура Первой лиги «Волга» - «Арсенал» Тульский «Арсенал» потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

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