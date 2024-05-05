❗️Бүген иртәнге якта берьюлы 3 өй, 5 техника янып бетә, 2 кеше имгән

❗️Бүген иртәнге якта берьюлы 3 өй, 5 техника янып бетә, 2 кеше имгәнә https://intertat.tatar/news/bugen-durtoileda-oc-oi-bis-texnika-yanyp-betkan-ike-kese-imgangan-5865978.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Бүген иртәнге якта берьюлы 3 өй, 5 техника янып бетә, 2 кеше имгәнә https://intertat.tatar/news/bugen-durtoileda-oc-oi-bis-texnika-yanyp-betkan-ike-kese-imgangan-5865978.