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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Vladimir Marashov
    У нас как всегда- сначала этим кочевникам дали волю и показали свое гостеприимство,перестали требовать выполнения пра...«Скоро вас русски...
  • svet alex
    Лучше северокорейцы. Порядка больше . А тихую ползучую интервенцию не надо.Наконец принято и...
  • Виктор Борисов
    ...уточняю.....они  все---друзья   нашего солнцеликогоДелягин предупред...

Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике

Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике

На фоне празднования Дня Победы прошли закрытые переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
общался и с китайцами, и с корейцами. китайцы - хитрованы, но не подлые. Корейцы - более нормальные.
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1 час.
Виктор Борисов
Добровольно  эта саранча  никуда  от халявы  не уедет  ..дорогие  соотечественники.....такую огромную  массу   дармоедов   имеющих  гражданство РФ.......можно  будет  ТОЛЬКО   В  РЕЗУЛЬТАТЕ   ВОЙСКОВОЙ!!!!  операции  с применением  бронетехники....... А ждет нас следующее События последних месяцев — терракт в Крокусе курс доллара. огромные расходы на спецоб….цию повальное воровство рост цен. массовый не контролируемый завоз мигрантов.. их агрессивное наглое поведение трусость власти падение уровня жизни урезание социалки в первую очередь отразится на огромной армии мигрантов и их многочисленных семьях .а кушать то хочется и все эти &quot;иностранные специалисты&quot; ведь на родину не ломанутся.......они начнут кошмарить местное коренное население. и они уже начали это делать..а они народ организованный сплоченный по этническому и религиозному признаку.....а то что ошибочно у нас называется государством. создавшее эту проблему с мигрантами ....будет наблюдать за всем происходящим либо из охраняемых коттеджных поселков.....А расхлебывать это все нам Остается только организовывать отряды самообороны...как в 90е в Душанбе делал полковник Квачков И пока народ сам не начнет самоорганизовываться.........наше будущее будет плачевным это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского &quot;марша&quot;.....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком все начнется (по моему мнению не более) по сценарию &quot;Садовода&quot; когда ...полиция ВЫНУЖДЕНА будет применить в какой то специально спровоцированной ситуации оружие просто для ЗАЩИТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! Когда их будут не просто избивать А УБИВАТЬ!!! Вот это и будет сигналом для &quot;спящих &quot;ячеек ...тогда и пойдет в ход оружие из схронов --
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53 мин.
sa
svet alex
Лучше северокорейцы. Порядка больше . А тихую ползучую интервенцию не надо.
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31 мин.
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