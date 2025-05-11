Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике

Виктор Борисов

Добровольно эта саранча никуда от халявы не уедет ..дорогие соотечественники.....такую огромную массу дармоедов имеющих гражданство РФ.......можно будет ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЙСКОВОЙ!!!! операции с применением бронетехники....... А ждет нас следующее События последних месяцев — терракт в Крокусе курс доллара. огромные расходы на спецоб….цию повальное воровство рост цен. массовый не контролируемый завоз мигрантов.. их агрессивное наглое поведение трусость власти падение уровня жизни урезание социалки в первую очередь отразится на огромной армии мигрантов и их многочисленных семьях .а кушать то хочется и все эти "иностранные специалисты" ведь на родину не ломанутся.......они начнут кошмарить местное коренное население. и они уже начали это делать..а они народ организованный сплоченный по этническому и религиозному признаку.....а то что ошибочно у нас называется государством. создавшее эту проблему с мигрантами ....будет наблюдать за всем происходящим либо из охраняемых коттеджных поселков.....А расхлебывать это все нам Остается только организовывать отряды самообороны...как в 90е в Душанбе делал полковник Квачков И пока народ сам не начнет самоорганизовываться.........наше будущее будет плачевным это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком все начнется (по моему мнению не более) по сценарию "Садовода" когда ...полиция ВЫНУЖДЕНА будет применить в какой то специально спровоцированной ситуации оружие просто для ЗАЩИТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! Когда их будут не просто избивать А УБИВАТЬ!!! Вот это и будет сигналом для "спящих "ячеек ...тогда и пойдет в ход оружие из схронов --