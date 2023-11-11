В ДНР нашли американский беспилотник из картона

В Донецкой народной республике (ДНР) нашли беспилотник картонного типа, который был сделан в США. Его фрагменты показали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает РИА Новости.
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