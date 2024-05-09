Педагог рассказала о простых способах поддержать подростка перед ЕГЭ

Помимо комфортной и продуктивной обстановки для подготовки к экзаменам, психологическая поддержка со стороны родителей и близких людей может стать ключевым фактором успеха, рассказала 9 мая руководитель департамента преподавания образовательной компании Maximum Education Полина Неверова.
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