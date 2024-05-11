В Билимбае вышла из берегов река Чусовая

В поселке Билимбай повысился уровень реки Чусовой, подтоплено несколько садовых участков. «В Билимбае вышла из русла река Чусовая, затопило дороги и дома на окраинах! Вода продолжает прибывать стремительными шагами!», – пишут пользователи паблика «Инцидент Первоуральск».
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