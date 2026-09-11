RTVE: Глава Сеуты Хуан Вивас попросил ЕС разместить Frontex

Глава Сеуты Хуан Вивас призвал ЕС разместить Frontex для контроля нелегальной миграции. В конце июля тысячи нелегалов проникли в Сеуту из Марокко, что вынудило власти Испании задействовать военных для поддержания безопасности в городе.
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