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Франц Вагнер избежал серьезной травмы. Немец подвернул голеностоп в первом матче на ЧМ-2023

Форвард сборной Германии и «Орландо» Франц Вагнер получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира против Японии (81:63).

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