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Царьград

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Магнитная буря на 3 дня накроет Новосибирск с 14 сентября

Магнитная буря на 3 дня накроет Новосибирск с 14 сентября

Новосибирск накроет затяжная магнитная буря в середине сентября. Согласно прогнозам специалистов, возмущения геомагнитного поля начнутся уже в ночь на 14 сентября и сохранятся на протяжении нескольких дней.

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