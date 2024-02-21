В то время, когда страны Евросоюза разрушают памятники героям-освободителям, открыто насмехаясь над наследием и победой Советского союза над нацистской Германией, Россия наоборот создаёт удивительные сооружения, посвященные не только героям-соотечественникам, но и иностранцам, воспетым русскими классиками.