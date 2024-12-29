А главы Севастополя: кто?

Редко встретишь в средствах массовой информации (СМИ) публикации о руководителях Севастополя, о их работе, о повседневной жизни, о делах достойных, о достижениях, о трудностях, о недоработках и недочётах, кроме, конечно, о руководителе сегодняшнего дня, здесь уж всего в избытке, естественно позитивного.