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Почему батарея разряжается на холоде?

Почему батарея разряжается на холоде?

Смартфоны теряют заряд на холоде по нескольким причинам, связанным с физическими и химическими процессами, которые происходят в батареях: Химические реакции: Литий-ионные батареи, используемые в большинстве смартфонов, зависят от химических реакций для производства электроэнергии.

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