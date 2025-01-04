Почему батарея разряжается на холоде?

Смартфоны теряют заряд на холоде по нескольким причинам, связанным с физическими и химическими процессами, которые происходят в батареях: Химические реакции: Литий-ионные батареи, используемые в большинстве смартфонов, зависят от химических реакций для производства электроэнергии.