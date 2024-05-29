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ОНПО-заболевание

ОНПО-заболевание

ОНПО - острая недостаточность перемог в организме Вчера в комменты прибежало совсем какое-то безумное ципсо с нахрюком, что «украинцы массово готовы гибнуть за матькивщину, а русские поголовно не хотят воевать».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Никто никого не завоюет. И таджики никуда не побегут. Они же не идиоты, лезть в пекло гражданской войны, в махновщину и бандеровщину, в войну за последний кусок хлеба и глоток горилки.
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Борис Леонтьев
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Сергей Андросов
😂
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