Привет из 80-х: боевики ВСУ раскритиковали поставленную им западную военную технику

Качество поставляемой с Запада военной помощи начинает стремительно снижаться.Украинский боевик опубликовал в соцсетях видео, на котором он осматривает поставленную в ВСУ западную бронемашину, переданную на позиции через благотворительный фонд.
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