В России создали «Теплосферу» для маскировки танков

Созданное в НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Баумана теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана поможет решить проблему обнаружения военной техники при помощи тепловизоров, пишут «Известия».
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